ديمي لوفاتو تكشف هوية حبيبها الجديد ذي الشعر الوردي! (صور)

مرَّت النجمة الأمريكية "ديمي لوفاتو" بمواقف صعبة وأحداث أليمة خلال هذا العام، إلّا أنها في نهاية المطاف تمكَّنت من استجماع قواها من جديد والسيطرة على حياتها لتصبح النسخة الأفضل من نفسها.

أعلنت "لوفاتو" (27 عامًا) علاقتها رسميًا بحبيبها عارض الأزياء "أوستن ويلسون" عن طريق نشر صورة سيلفي باللونين الأسود والأبيض تجمعهما عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث يظهر "أوستن" عاري صدر مُستعرضًا وشومه بينما يًقبلها بشغف على شفتيها، وأرفقتها بتعليق: "حبيبي" عبر استخدام إيموجي قلب.









كما نشر "أوستن" صورة حميمية تجمعه بـ"لوفاتو" وأرفقها بذات التعليق، حيث عانقها من الخلف، في حين تألَّقت مًرتديةً فستان أسود من الدانتيل وترة جلدية سوداء، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة.

ولا بد الإشارة إلى أن "أوستن" لا يعتبر من الشخصيات المشهورة أو العالمية، فكل ما يعرف عنه أنه عارض أزياء من خلال الصور التي ينشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، كما أنه ابن المتزلج المحترف "جورج ويلسون" الذي تحوَّل إلى مصمم جينز.

وتأتي علاقة "لوفاتو" و"أوستن" بعدما انتشرت شائعات تُفيد وجود علاقة تجمعها مع نجم برنامج Bachelorette "مايك جونسون".