ديمي لوفاتو تهزّ مسرح غرامي بأغنيتها الجديدة.. كلماتها أثارت عاطفة الجمهور!

عادت النجمة "ديمي لوفاتو" بقوة إلى الساحة الفنية بعد غيابها عنها بسبب صراعها مع إدمان المخدرات، حيث أدّت ديمي على مسرح غرامي أغنيتها الجديدة بطريقة مؤثرة أمام الجمهور بأكمله.

وأدّت ديمي أغنية تحت عنوان Anyone حيث تتحدث عن صراعها مع المشروبات الكحولية والوحدة في وقت حاجتها إلى من يساندها.

وتعثّرت لوفاتو في أول أدائها للأغنية حيث توقّفت بعد سطر واحد منها وبعد مضي بعض الوقت أعادت تكوين نفسها وانطلقت بصوتها القوي وهي تقول: "حاولت التحدث إلى البيانو الخاص بي وحاول التحدث إلى غيتاري والتحدث إلى مخيلتي ثم أفضت أسراري إلى الكحول".

وخلال وقت سابق وأثناء مقابلة لها مع برنامج Apple Music's Beats 1 أخبرت ديمي بأن هذه الأغنية كُتبت قبل أيام من تناولها الجرعة الزائدة.

ومن الجدير بذكره أن النجمة ديمي لوفاتو البالغة من العمر 27 عاماً أُدخل إلى المستشفى عام 2018 بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات، وبعد تعافيها انفتحت لوفاتو حول كفاحها مع الغدمان قائلة إنها كانت واقعية كما انا ممتنة لبقائها على قيد الحياة.

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