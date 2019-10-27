ديمي لوفاتو في زي ماري انطوانيت.. شاهدي أفضل ما ارتداه النجوم للهالوين (بالصور)

حتفل النجوم بيوم الهالوين في حفلات خاصة بهم قبيل اليوم الرسمي له في الـ31 من شهر أكتوبر الجاري، حيث تسارع النجوم لشراء أو تصميم الأثواب المخصصة لهذا اليوم ومشاركة جمهورهم ومتابعيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت عدة مجلات وصف نسائية مثل "ألور"، "ماري كلير" و"كوسموبوليتان" أزياء النجوم التي تصدرت وسائل التواصل الإجتماعي لكن أكثر ما لفت الأنظار هو زي المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو حيث تتقمص شخصية "ماري انطوانيت" وبدت في غاية الجمال وأثار اختيارها لهذه الشخصية لتجسدها في الهالويين إعجاب واستحسان محبيبها ومتابعيها.



قائمة بأزياء النجوم في يوم الهالويين وتنكرهم بشخصيات مرعبة مختلفة:



ديمي لوفاتو:



ارتدت المغنية ديمي لوفاتو زي ملكة فرنسا قبل اندلاع الثورة الفرنسية ماري انطوانيت وصاحبة المقولة الشهيرة المنتشرة بين العامة: "إذا لم يكن هناك خبز للفقراء.. دعهم يأكلون كعكًا، وأظهرت ديمي تفاصيل الشخصية من ملابس ومكياج جعلها تتصدر قائمة أفضل النجمات من حيث أزياء الهالوين".















جيسيكا بيل وجاستين تيمبرليك:



ارتدت جيسيكا زي الفرقة الموسيقية NSYNC المشهورة في التسعينيات وارتدى جاستين زي الميكروفون.

تريسي اليس روس:



ارتدت الممثلة الأمريكية تريسي اليس روس زي البطلة في فيلم الرعب الشهير Us، وبدت مشابهة لها للغاية.

هالسي:



تنكرت المغنية الأمريكية هالسي في زي المغني والممثل الراحل مارلين مانسون.

باريس هيلتون:



ارتدت باريس هيلتون زي الشخصية الكرتونية "شيرا" الملقبة بملكة القوة.

هيدي كيلوم:



ارتدت النجمة هيدي كلوم ثوبًا فضفاضًا ولامعًا مع مكياج وبودرة لامعة تغطي أنحاء جسدها ووجهها لتتشبه بالألعاب النارية.

كورتني كارداشيان:



تنكرت كورتني كملاك من ملائكة العلامة التجارية الشهيرة فيكتوريا سيكريت.