دينيس غراهام يبحث عن الحب.. هل سيسعد دريك بوجود أم جديدة؟

كانت الأسابيع القليلة الماضية متوترة لدى دينيس غراهام وابنه دريك حيث بدأ هذا الصراع عندما أخبر الوالد في مقابلة إذاعية بأن ابنه دريك يستخدم علاقتهما المتوترة لبيع سجلاته الغنائية.

ورد دريك على هذا الكلام بقوله: "سيقول والدي أي شيء لأي شخص يرغب في الاستماع إليه إنه لأمر محزن عندما تتعجب العائلة من ذلك لكن ما الذي يمكننا فعله هذا هو طبيعة الأشخاص الذين نواجههم"، ولكن يبدو ان الأمور قد حلّت بينهم في عيد الهالويين عندما ارتدى دريك زي والده خلال الاحتفال.

وقرّر دينيس كمبادرة على تصالحهم بإصدار برنامج واقعي يقترح فكرة العثور على زوجة، حيث أن دينيس يمتلك شبكتين تلفزيونيتين على الأقل ويتطلّع غلى أن يكون فيهما العازب الذي يبحث عن الحب.

وكشفت مصادر قريبة: "هناك شبكتان تلفزيونيتان تتفقان وتجريان محادثات جادة من أجل البحث عن شريك الروح"، وأضاف المصدر: "إن المشاهدين سيحصلون على لمحة من حية غراهام الفخمة وارتياد الأندية وقيادة السيارات باهظة الثمن".

ولم تقتصر الأخبار على المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بل كانت هناك بالفعل اجتماعات مختلفة للحصول على العرض مع وجود صفقة مقرر نتفيذها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فصرّح مصدر: "إنه يتوقع صفقة موقعة في وقت ما الأسبوع المقبل".

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