ريمكس Save Your Tears تضع آريانا غراندي وذا ويكند في صدارة قائمة أفضل الأغاني!

تعاونت النجمة "آريانا غراندي" مع النجم ذا ويكند في أغنية ريمكس خاصة بهما تحت اسم Save Your Tears.

ويبدو واضحاً أن وجود النجمين معاً كان شيء من الحظ في أحدث تعاون موسيقي بينهما حيث تصدّرت الأغنية مخطط الأغاني الموسيقية الأمريكية الفردية.

وتصدّرت ريميكس أغنية Save Your Tears قائمة Billboard Hot 100 وهي عبارة عن نسخة لأغنيتهما Save Your Tears الأصلية.

وكان الفيديو الموسيقي للأغنية هو مقطع موسيقي متحرّك يُعرض رسوم كاريكاتورية لكل من آريانا وذا ويكند من داخل منشأة وراثية مصممة للبشر.

وعمل ذا ويكند لأول مرة مع النجمة آريانا غراندي في عام 2014 وذلك من خلال تعاونهما الموسيقي في اغنية "Love Me Harder.

وفاز ألبوم استوديو أريانا غراندي My Everything، من خلال بلوغه المركز السابع على Billboard Hot 100.

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