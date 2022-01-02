ذا روك يرفض عرض فان ديزل بالعودة إلى Fast & Furious.. ويتهمه بالتلاعب والخداع

بادر النجم "فين ديزل" بحل الخلافات والمشاكل بينه وبين النجم دواين جونسون والملقّب "ذا روك"، كما طلب منه العودة والمشاركة في سلسلة Fast & Furious 10.

دواين جونسون يرفض عرض فان ديزل ولن يشارك في السلسلة

كشف النجم دواين جونسون خلال مقابلة له مع CNN أنه يرفض أي مصالحة بينه وبين فين ديزل وان لن يشارك في الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious.

وبالرغم ممن مبادرة فان ديزل بالمصالحة ودعوته للانضمام إلى الفيلم ولكن ذا روك رفض هذا الشيء فقال: "لقد أخبرت فان ديزل أنني لن أشارك بالفيلم بطريقة مباشرة وحازمة"، وأضاف: "لقد كنت ودوداً في كلماتي وأنني سأكون داعماً للممثلين وسأعمل على نجاح الفيلم ولكن دون عودتي إليه".

دواين جونسون يهاجم فان ديزل

انتقد دواين جونسون طريقة فان ديزل في مبادرة المصالحة وكيف أنه قام باستخدام أطفاله واستغلال وفاة بول ووكر في هذا الموقف، فقال: "لقد استغل أطفاله ووفاة بول ووكر في هذا الموقف وهذا مثال على خداعه وتلاعبه بعواطف الناس".

واختتم دواين حديثه بقوله: "أنا واثق من نجاح الفيلم بالرغم من كل شيء وواثق من قدرته على جذب الجمهور"