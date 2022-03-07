رامي مالك يحتفل بيوم المرأة في إكسبو دبي 2020.. وهذه النجمة تنضم إليه

يتمتع إكسبو 2020 دبي بأماكن جذب عالمية المستوى في يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس، بما في ذلك أكبر مهرجان موسيقي تقوده النساء في الشرق الأوسط وحضور كبار المشاهير العالميين.

من المقرر أن تحضر الممثلة الأمريكية يارا شهيدي والنجم المصري الأمريكي رامي مالك في جناح النساء بالتعاون مع العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة كارتييه.

واختير النجمين يارا شهيدي ورامي مالك لمساهمتهما في الثقافة والتنوع وتعزيز المساواة بين الجنسين.، كما اختير مجموعة من الفنانين من بينهم فرقة "لي أمازونز دي أفريك"، وهي فرقة موسيقية من مالي، وفرقة موسيقى البوب ​​الرجعية من شرق إفريقيا Alsarah & The Nubatones، والمغنية الجزائرية سعاد ماسي والموسيقى المصرية دينا الوديدي.

وفي الوقت نفسه، يُقام الحدث الموسيقي الذي سيستمر ليومين في "فستيفال جاردن" وينتهي في 7 مارس. وتأتي العروض كجزء من التعاون بين منتدى "صون الكرامة في رواية القصص" وجناح إكسبو 2020 دبي النسائي وحملة كارتييه "نحن ، النساء"، والذي يتماشى مع موضوع اليوم العالمي للمرأة لعام 2022 تحت عنوان "كسر التحيز".

وستستكمل الحفلات بسلسلة من الندوات والمنتديات التي ستضم مجموعة من المشاهير، من بينهم الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والتي ستظهر إلى جانب العديد من النساء البارزات بما في ذلك الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلاديش والدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة.

وستختمت الاحتفالات بظهور ضيف من مالك الحائز على جائزة الأوسكار ، والذي سيصعد على خشبة المسرح في قبة الوصل للاحتفال بهذا اليوم ، والذي تنظمه أيضًا كارتييه.

كما ستغني الشاعرة إيمي محمود وأوركسترا الملحن الشهير توماس روسيل خلال الحفل يوم 8 مارس.

