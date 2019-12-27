رامي مالك يحوِّل شخصيته الموسيقية إلى شرير في فيلم جيمس بوند!

مُنِحَ محبو سلسلة أفلام العميل السري "جيمس بوند" اللمحة الأولى لشخصية الشرير "سافين" التي يلعب دوره النجم الكندي ذي الأصول المصرية "رامي مالك" وذلك بعد إصدار الفيديو الترويجي الكامل لفيلم No Time To Die في وقت سابق من هذا الشهر.

وكشف "رامي مالك" أن شخصيته الشريرة مستوحاة من شخصية عضو فرقة Queen الراحل "فريدي ميركوري" ، والذي جسَّد شخصيته في فيلم Bohemian Rhapsodyوحصد بسبب أدائه المميز له جائزة الأوسكار.

وأشار "مالك" أن الدروس التي تعلمها وتدرَّب عليها لأداء دور أيقونة الغناء والموسيقى أفادته وساغدته في تشكيل أدائه في الجزء القادم من سلسلة أفلام "جيمس بوند".

وصرَّح "مالك" لموقع Empire، قائلًا: "إذا ذهبت إلى هناك وحاولت عمل نسخة كربونية من شخص ما، فما هي المتعة أو المتعة لأي شخص؟ أعتقد أن هذا قد يكون درسًا تعلمته من السيد ميركوري. إذا لم تكن أصليًا، فلماذا تهتم؟"





وكشف النجم أيضًا أنه حاول مزج سماته مع سمات الشرير الكلاسيكي بوند، موضحًا: "لقد سخرت من بعض الأشياء المفضلة لدي..لكنني حاولت كل يوم أن أشبع هذه الشخصية بشيء اعتقدت أنه منطقي بالنسبة للشخصية، لكن قد يكون صادمُا ومثيرًا للقلق."

وبالعودة إلى الفيلم، تدور أحداثه حول انقلاب حياة العميل السري "بوند" رأسًا على عقب بعد أن كان ينعم بحياة هادئة في جامايكا، فقد قرر مساعدة صديقه في مهمة لإنقاذ عالم مخطوف.

وشارك في كتابة نص الفيلم كاتب السيناريو "ريتشارد ميبوم"، الذي قام بتكييف قصص بوند لكل فيلم تقريبًا بدءًا من فيلم Dr No إلى License to Kill، وأشرف على الإخراج "كاري فوكوناغا"، كما أضفت "فيبي والير بريدج" سحرها إلى السيناريو مُبرزةً الشخصيات النسائية.

وأعلن الحساب الرسمي للفيلم موعد عرضه في دور السينما البريطانية والمقرر في 8 أبريل 2020.