رامي يوسف يثير الجدل برفقة نجمة إباحية.. وليندسي لوهان قررت تجاهله!

تصدَّر اسم النجم المصري "رامي يوسف" محرك البحث "غوغل" لأكثر الكلمات تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انتشار مشهد مثير للجدل من مسلسله Ramy.

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"رامي يوسف" برفقة نجمة الإباحية السابقة "ميا خليفة" يتحاوران ويتطرقان لمواضيع مُثيرة للجدل من بينها تعرضها للتهديد والملاحقة من قبل تنظيم "داعش" لارتدائها الحجاب في بعض المشاهد الإباحية، والإشارة إلى أن الدول العربية الأكثر مشاهدة لأفلامها الإباحية احصائيًا، ورغم ذلك فهم أكثر من يشتموها وينتقدوها.



وبصرف النظر عن الجدل القائم على المسلسل، فبسببه حصد "رامي يوسف" جائزة "غولدن غلوب"، إذ يعتبر أول ممثل مسلسل يحصل على هذه الجائزة، والثالث من أصحاب الأصول المصرية بعد عمر الشريف ورامي مالك.

وقد قد خطط "يوسف" لضم النجمة الأمريكية "ليندسي لوهان" إلى مسلسله، إلَّا أنها تجاهلته نهائيًا.

في مقابلة جديدة مع برنامج "نترتينمنت ويكلي"، تحدث "يوسف" عن فكرة ضم العديد من المشاهير المثيرين للجدل من بينها "ميا خليفة" و"ليندسي لوهان"، وقال: "كانت لدينا فكرة ضمها إلى المسلسل وآخرين، لكننا كنا مهتمين بضم أفراد لا نعتقد أنهم مسلمون... لقد قمنا بالفعل بالتواصل مع ليندسي لوهان بسبب قصتها بشأن اعتناق الإسلام".

وأضاف: "لا يمكنك محاولة وضع ليندسي في صندوق، وهذا ما أعرفه.. لكنها واحدة من المسلمين المفضلين لدي."

season three inshallah 🙏🏽 https://t.co/8sd7eAuw1c — ramy youssef (@ramy) May 28, 2020

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