رحيل بطلة مسلسل "جودا أكبر" بعمر الـ29.. وهذا هو سبب الوفاة!

توفيت الممثلة الهندية مانيشا ياداف عن عمر ناهز الـ29 عامًا متأثرةً بإصابتها بنزيف في المخ، وكان خبر وفاتها بمثابة صدمة لزملائها ومحبيها.

أكَّدت المواقع الهندية الإخبارية أن النجمة الشابة، التي اشتهرت في المسلسل التاريخي الرومانسي "جودا أكبر"، توفيت قبل عدة ساعات متأثرة بنزيف في المخ تاركةً ورائها طفلها الرضيع الذي بلغ عامه الأول قبل عدة أشهر.

وكان آخر ما نشرته الممثلة الراحلة عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو لها وهي تحرك شفاهها على أنغام أغنية هندية بتاريخ 11 سبتمبر.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزية عائلة الفقيدة، فعبَّرت الممثلة الهندية بارديهي شارما عن صدمتها عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، وكتبت: "هذا االخبر مفجع للغاية، فالترقدي بسلام مانيشا ياداف".

وكشفت الممثلة أنها علمت بالأخبار المأساوية عن طريق مجموعة "واتس اب" خاصة بالممثلات، وقالت: "لم أكن على اتصال دائم معها بعد توقف عرضنا، لكن لدينا مجموعة "واتساب" باسم Mughals وجميع الممثلات اللواتي كن في العرض هن جزءًا من تلك المجموعة. هذه هي الطريقة التي نبقى على تواصل معها وإذا كان هناك أي شيء مهم يجب مشاركته حول حياة أي شخص، فنحن نفعل ذلك في المجموعة.".

وقالت كذلك إنها حزينة لأن مانيشا لديها طفل رضيع تشارك صوره باستمرار على حسابها في "إنستغرام".

وأضافت: "كانت تمتلك طاقة عالية وشخصية مرحة، لقد قضينا وقتًا رائعًا في التصوير معًا من أجل العرض. أتذكر أنها كانت دائما مليئة بالحياة.. سماع خبر وفاتها أمر محزن حقًا بالنسبة لي وما يزعجني أكثر هو أن لديها طفلًا يبلغ من العمر عامًا واحدًا. ارسل تعازي لعائلتها".