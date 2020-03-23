كورونا يصل بوليوود..كانيكا كابور أول نجمة هندية تعلن إصابتها بالفيروس

كشفت نجمة بوليوود كانيكا كابور إصابتها بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا، مؤكدة أنها كانت لديها أعراض في الآونة الأخيرة تشبه أعراض الإنفلوانزا، وبعد خضوعها للفحص كانت النتيجة إيجابية وثبتت إصابتها بـ"Covid-19".

وذكرت كابور المزيد من التفاصيل حول ما حدث معها من خلال حسابها على موقع إنستغرام، مشيرة إلى أنها حاليًا في الحجر الصحي برفقة عائلتها أيضًا، إلى جانب فحص كل شخص قامت بمخالطته في الفترة الماضية.

ونوهت كابور التي يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على مواقع التواصل على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في إدارة الأزمات، مضيفة أنها بحالة جيدة الآن وأن الأعراض التي تمر بها حاليًا كأعراض الأنفلوانزا العادية، ونشرت صورة للكرة الأرضية محاطة بكمامة واقية من الأمراض.

الجدير ذكره أن نجمة بوليوود كانيكا كابور عادت مؤخرًا من لندن وكانت قد أحيت عدد من الحفلات في ذلك الوقت، مما عرضها ذلك لانتقادات واسعة، خاصة وأنها بالتأكيد خالطت الكثيرين وهو ما زاد الخوف لدى البعض من تعرض عدد كبير للعدوى وتفشي الفيروس فيما بينهم.

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