كورونا يصل بوليوود..كانيكا كابور أول نجمة هندية تعلن إصابتها بالفيروس

كشفت نجمة بوليوود كانيكا كابور إصابتها بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا، مؤكدة أنها كانت لديها أعراض في الآونة الأخيرة تشبه أعراض الإنفلوانزا، وبعد خضوعها للفحص كانت النتيجة إيجابية وثبتت إصابتها بـ"Covid-19".
وذكرت كابور المزيد من التفاصيل حول ما حدث معها من خلال حسابها على موقع إنستغرام، مشيرة إلى أنها حاليًا في الحجر الصحي برفقة عائلتها أيضًا، إلى جانب فحص كل شخص قامت بمخالطته في الفترة الماضية.
ونوهت كابور التي يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على مواقع التواصل على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في إدارة الأزمات، مضيفة أنها بحالة جيدة الآن وأن الأعراض التي تمر بها حاليًا كأعراض الأنفلوانزا العادية، ونشرت صورة للكرة الأرضية محاطة بكمامة واقية من الأمراض.
Hello everyone, For the past 4 days I have had signs of flu, I got myself tested and it came positive for Covid-19. My family and I are in complete quarantine now and following medical advice on how to move forward. Contact mapping of people I have been in touch with is underway aswell. I was scanned at the airport as per normal procedure 10days ago when I came back home, the symptoms have developed only 4 days ago. At this stage I would like to urge you all to practice self isolation and get tested if you have the signs. I am feeling ok, like a normal flu and a mild fever, however we need to be sensible citizens at this time and think of all around us. We can get through this without panic only if we listen to the experts and our local, state and central government directives. Wishing everyone good health. Jai Hind ! Take care, KK
الجدير ذكره أن نجمة بوليوود كانيكا كابور عادت مؤخرًا من لندن وكانت قد أحيت عدد من الحفلات في ذلك الوقت، مما عرضها ذلك لانتقادات واسعة، خاصة وأنها بالتأكيد خالطت الكثيرين وهو ما زاد الخوف لدى البعض من تعرض عدد كبير للعدوى وتفشي الفيروس فيما بينهم.
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