نجمة هندية تصدم الجميع بشبهها بـ مي عزالدين.. هل ترى الشبه؟!

يقولون يخلق من الشبه أربعين، لكن تصوَّر أن يكون شبيهك من جنسية مختلفة!

أشعلت الممثلة الهندية أديتي بهاتيا (Aditi Bahatia) مواقع التواصل بعد ملاحظة الشبه الكبير الذي يجمعها بالممثلة المصرية مي عز الدين، حتى أنهما بدتا نسخة طبق الأصل.

وتتشابه النجمتان بلون العيون الخضراء والشعر البني المنسدل، كما نلاحظ التشابه بشكل الأنف وملامح الوجه بشكل عام.

يذكر أن أديتي بهاتيا هي ممثلة تلفزيونية من مواليد عاصمة ولاية ماهاراشترا، مومباي، وتبلغ من العمر 22 عامًا فقد ولدت في شهر أكتوبر عام 1999.

ويُشار إلى أن بهاتيا بدأت مسيرتها الفنية كممثلة منذ مرحلة الطفولة، وشاركت في العديد من الإعلانات والأفلام السينمائية مثل: Vivah, Shootout at Lokhandwala، و The Train، وChance Pe Dance و، Sargoshiyan

وفي عام 2015، لعبت بهاتيا دور "بابلي تانيجا" في المسلسل التفزيوني "Tashan-e-Ishq"، وقدَّمت دور "روهي بهالا" في مسلسل "Ye Hai Mohabbatein" بين عامي 2016 و2019، كما شاركت في المسلسل الكوميدي Comedy Circus عام 2019.

وتمتلك بهاتيا أكثر من 5.5 مليون متابع عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تشاركهم جديدها وأخبارها ويومياتها.