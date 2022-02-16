رسمياً.. ديميت أوزدمير توافق على الزواج من حبيبها اوزجان كوتش

أعلنت النجمة التركية "ديميت اوزدمير" انفصالها عن حبيبها المغني أوزجان كوتش خلال الأشهر الماضية، ولكن ما لبثت الشائعات تؤكد عودتهما لعضهما البعض في عيد الحب.

ديميت أوزدمير توافق على عرض الزواج

نشرت النجمة "ديميت اوزدمير" صورة لها تجمعها بحبيبها المغني اوزهان كوتش عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وبهذه الصورة تكون قد أعلنت عن عودتهما لعضهما البعض بشكل رسمي.

ويبدو واضحاً بأن أوزهان كان قد جهّز حفل رومانسي كامل لديميت أوزدمير وذلك ما أظهرته الصورة من تواجد البالونات الصفراء، وأشيع بأنه قام بعرض الزواج عليها خلال الحفل الرومانسي الذي اقيم بمناسبة عيد الحب

وكان عرض الزواج على انغام أغنية "بعيداً عن العالم" للفرقة التركية "ساكيلر" ويبدو أن ردّ ديميت حول هذا العرض بالموافقة ولكنه لم يتم تاكيد أمر عرض الزواج او قبوله.

ولكن المؤكد هو ان الأمور عادت لمجاريها بين الثنائي التركي الرومانسي.

انفصال ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

كشفت مصادر مطلعة بان ديميت اوزدمير وأوزهان كوتش قد انفصلا عن بعضهما البعض عندما كانا في رحلة رومانسية في باريس حيث حصلت بينهما مشاجرة كبيرة أدّت لانفصالهما.

وصرّح المصدر بعد عودتهما بأن السبب الرئيسي في انفصالهما هو مشهد حميمي لديميت أوزدمير مع نجم تركي في فيلمها الجديد، وتصريحات النجم بالإشادة بديميت بعد المشهد وهو ما أثار غيرة كوتش مما تسبب بوقوع الانفصال بينهما