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رغم أخذها اللقاح..كيت ميدلتون تعزل نفسها بعد مخالطتها بمصاب كورونا

منشور 05 تمّوز / يوليو 2021 - 11:46
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

أعلن قصر كنسينغتون في لندن اليوم الاثنين، أن دوقة ساسكس كيت ميدلتون تخضع للعزل الذاتي بعد تواصلها بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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وصرَّح متحدث باسم القصر: "في الأسبوع الماضي، اتصلت دوقة كامبريدج بشخص ثبتت إصابته لاحقًا بفيروس كورونا."

وتابع: "صاحبة السمو الملكي لا تعاني من أي أعراض، لكنها تتبع جميع الإرشادات الحكومية ذات الصلة وتعزل نفسها في المنزل."

الأمير ويليام وكيت ميدلتون

وقد أُجبرت الدوقة البالغة من العمر 39 عامًا - زوجة حفيد الملكة إليزابيث الثانية الأمير ويليام - على إلغاء حضورها المخطط له في المناسبات التي تخلد الذكرى السنوية الثالثة والسبعين لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا.

من جهة أخرى، لم يطلب من الأمير ويليام ليس مطالبًا بعزل نفسه وما زال من المقرر حضوره الأحداث.

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وحضرت الدوقة عددًا من الأحداث الأسبوع الماضي، كان أبرزها بطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة، بالإضافة إلى مباراة إنجلترا ضد ألمانيا في بطولة يورو 2020  يوم الثلاثاء مع زوجها وابنهما الأمير جورج.

ويجدر الإشارة إلى أن كيت وويليام تلقيا الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا في شهر مايو.

 

كلمات دالة:كيت ميدلتونالأمير ويليامكورونافيروس كورونالقاح

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