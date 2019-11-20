رغم أنها على أعتاب الأربعينات.. باريس هيلتون تكشف سر شبابها الأزلي!

نفت نجمة تلفزيون الواقع "باريس هيلتون" خضوعها لأي عملية تجميل جراحية، وكشفت سر جمالها الأزلي رغم أنها على أعتاب الأربعينات.

تبعد وريثة فنادق "هيلتون" الفاخرة ضع سنوات فقط عن عيد ميلادها الأربعين، لذلك قررت مشاركة متابعيها ومحبيها سر جمالها وتوهج بشرتها وكأنها لا تزال في العشرينات من عمرها، مؤكدةً أن حماية بشرتها من أشعة الشمس المفتاح الرئيسي للحفاظ على توهجها.

وقالت: "علمتني أمي دائمًا البقاء بعيدةً عن الشمس وعن مدى أهمية العناية بالبشرة."







وخلال تواجدها في حفل توزيع جوائز "ريفولف" لدورته السنوية الثالثة في مدينة هوليوود، أوضَّحت أنها تراعي استخدام واقي الشمس بكثرة أثناء توجهها للأماكن الشاطئية مثل جزيرة إيبيزا و جزيرة سانت بارت، بالإضافة إلى ارتدائها قبعة كبيرة لحماية وجهها من الشمس.

وأكدَّت أنها لم تخضع لأي عملية جراحية أو تحقن مادة البوتوكس أو فيلر في وجهها، وأعربت عن فخرها بجمالها الطبيعي.



وأشارت خلال لقاء لها مع مجلة "بيبول" أن جمال بشرتها يعود لاستخدام مستحضرات العناية بالبشرة الخاص بعلامتها التجارية، الذي يعمل على تجديد الخلايا المساعدة في بناء الكولاجين، يعني وداعًا للتجاعيد.

من جهة أخرى، نشرت تقارير سابقة ُفيد أن النجمة التلفزيونية اعترفت بإجرائها 7 عمليات تجميلية، وأكدت أن ذلك زادها جمالًا بالذات فيما يخص أنفها.