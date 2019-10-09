رغم أنها على مشارف الخمسينات.. ناعومي كامبل: "لا أفكر في الإنجاب"!

تعتبر عارضة الأزياء البريطانية "ناعومي كامبل" من أشهر العارضات العالميات اللواتي يعتبرن أيقونات في الموضة والجمال، فقد تكللت مسيرتها التي استمرت لعشرات السنوات بنجاحات ساحقة، حتى أن أشهر دور الأزياء والمصميين العالميين يتسابقون لضمِّها إلى عروضهم.

ويبدو واضحًا أن "كامبل"، البالغة من العمر 49 عامًا، لا تفكر بالتراجع عن تحقيق مزيدٍ من الإنجازات والنجاحات في مسيرتها المهنية وحتى إن كان ذلك على حساب غريزة أمومتها.

في مقابلة صريحة مع مجلة WSJ. Magazine، أوضحت "ناعومي كامبل" أنها تعتبر نفسها أم لعدد لا يحصى من الأطفال الذين عبروا طريقها خلال مشروعاتها وعملها الخيري تحديدًا في إفريقيا، وحينما سئلت إذا ما تتطلع لإنجاب أطفال في المستقبل، أجابت: "ليس الآن، سأرى ما سيجلبه الكون لي."







وتطرَّقت "ناعومي" للحديث عن حياتها كعزباء بعد أعوام من مواعدة رجال بارزين وذوي مكانة أكان ذلك في عالم الفن، الموضة، والأعمال، وقالت: "أن تكون وحيدًا لا يعني بالضرورية أنك وحيد، فليس لدي الوقت للشعور بالممل، ولا أملك الوقت لأكون وحيدة."

وتحدَّثت عن علاقتها بالنجم العالمي "روبرت دي نيرو" الذي واعدته في التسعينيات، فقد أشارت أنه من علَّمها الطريقة المُثلة لإخفاء علاقاتها الغرامية عن أعين الكاميرات ووسائل الإعلام رغم شهرتها الواسعة.

كما استذكرت العارضة الحسناء فترة صعبة من حياتها ومعاركها مع تعاطي المخدرات والكحول، وقالت: "لقد نجوت..ليس لدي حياة نظيفة، لا أدعي ذلك، فقد كنت أول من صرح بإدماني، وأنا ممتنة لله على تعافي من تعاطي المخدرات والكحول."

وفي وقت سابق، شارت "كامبل" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو تقدم من خلاله لمحة حول كيفية الحفاظ على لياقتها البدنية وبنيتها الجسدية المثالية.