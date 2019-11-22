رواد مواقع التواصل يسخرون من إصبع قدم كيم السادس!

بمقدور نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" لفت الأنظار إليها بكل سهولة نظرًا للأزياء المُثيرة التي تختارها، وأجدد صيحات الجمال التي تعتمدها في إطلالاتها، لكن هذه المرة الأمر مختلف.

لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "كيم كارداشيان" (39 عامًا) تمتلك إصبع قدم سادس وذلك أثناء وقوفها لالتقاط الصور في حفل توزيع American Influencer Awards يوم الإثنين الماضي.

اختارت "كيم" ارتداء فستان أحمر حريري مُزيَّن بياقة عالية وفتحة جريئة في المقدمة مستوحى من الطابع الياباتي، بينما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، وانتعلت صندل مفتوح من الأمام كاشفةً عن أصابعها المطلية باللون الأسود.

ويبدو أن اختيارها للحذاء أشعل تكهنات بأن لديها إصبع قدم سادس بسبب زاوية التصوير، رغم أنها في الحقيقة لا تمتلك اصبعًا إضافيًا، فكتب أحد المستخدمين: "لديك إصبع قدم سادس، أنت لست بشرية على الإطلاق."

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أن "كيم" تمتلك ستة أصابع، فأثناء ترويجها لمجموعتها العطرية KKW Fragrance برفقة شقيقتها "كايلي جينر"، لاحظ معجبوها أن الصورة لم تُعدَّل بطريقة صحيحة؛ فبعد تكبير الصورة والتركيزعلى القدمين، لوحظ أن قدم "كيم" اليسرى فيها ستة أصابع بدل خمسة، فكتب أحد المستخدمين: "لما لديك ستة أصابع، هل أصبت بالحوَّل، أم أن كيم تمتلك ستة أصابع؟"

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