روبرت باتينسون أجمل وجه في العالم.. وأحد أفراد عائلة كارداشيان ضمن القائمة!

اختير النجم الأمريكي "روبرت باتينسون" كأجمل وجه في العالم بناءً على بحث علمي يحدد مقاببس الملامح المثالية للرجال.

وجد أن "روبرت باتينسون" (33 عامًا) يطابق مفياس النسبة الذهبية للجمال "فاي"، الذي يقيس نسبة جمال الشكل المثالي، وقد حقق نسبة مقدارها 92.15 بالمائة، وذلك عبر قياس النسب الفاصلة بين عينيه، حاجبيه، أنفه، وشفتينه، بالإضافة إلى ذقنه وفكه وشكل وجهه، ووجد أنه أقرب إلى فكرة الإغريق القديمة عن الكمال.

تنبع النسبة الذهبية لجمال فاي من عصر النهضة الأوروبية، فقد استخدم الفنانون والمهندسون المعماريون معادلة- تُعرف باسم النسبة الذهبية- كوسيلة مساعدة أثناء إنشاء روائعهم، ومنذ ذلك الحين ابتكر العلماء صيغة رياضية لشرح ما الذي يجعل الشخص جميلًا.



تتم العملية بقياس طول وعرض وجه الشخص، ثم تقسم النتائج، بعدها تأخذ القياسات من خط شعري الجبهة إلى البقعة بين العينين، ومن البقعة بين العينين وأسفل الأنف، ومن أسفل الأنف إلى أسفل الذقن، وفي حال كانت الأرقام متساوية هذا يعني أنه الأكثر جمالًا.

وصرَّحت جراحة التجميل "جوليا دي سيلفا، التي تدير مركز الجراحة التجميلية في لندن، قائلة: "كان روبرت باتينسون الفائز الواضح عندما تم قياس جميع عناصر الوجه لتحقيق الكمال الجسدي".

وهنا نستعرض قائمة أجمل الوجوه في العالم بناءً على تسبة فاي:

1. روبرت باتينسون- 92.15%







2. هينري كافيل- 91.64%

3. برادلي كوبر- 91.08%

4. براد بيت- 90.51%

5. جورج كلوني- 89.91%

6. هيو جاكمان- 89.64%

7. ديفيد بيكهام- 88.96%

8. إدريس ألبا- 88.01%

9. كانييه ويست- 87.94%

10. ريان غوسيلينغ- 87.48%