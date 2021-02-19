روبرت باتينسون يصاب بكورونا..وتأجيل تصوير فيلم The Batman للمرة الثالثة

أفادت تقارير إعلامية صادرة في هوليوود إصابة الممثل الأمريكي «روبرت باتينسون» بفيروس كورونا، ليتوقف تصوير فيلمه الجديد «The Batman»، أو «الرجل الوطواط» للمرة الثالثة خلال أشهر قليلة والسبب «كورونا».

كان الفيلم قد توقف تصويره للمرة الأولى في مارس الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية خوفا من انتشار الفيروس، ثم استأنف تصويره في سبتمبر، وتوقف للمرة الثانية وتم استئنافه في نوفمبر الماضي، وصولا إلى هذا الأسبوع، حيث أعلن بطل الفيلم إصابته بـ«كورونا» وخضوعه للعزل الطبي لمدة أسبوعين مقبلين، مايعني دم القدرة على استئناف التصوير حتى شهر مارس المقبل.

الفيلم هو أحدث أجزاء سلسلة «The Batman» التي قدم خلالها الشخصية عدد من النجوم كان منهم «جورج كلوني».