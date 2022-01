روبي ويليامز يشعل أجواء رأس السنة في دبي.. ويحتفل بمرور 25 عامًا على مسيرته الفنية

احتفل النجم البريطاني روبي ويليامز بالعام الجديد 2022 في حفل حصري ضخم في دبي، ويتزامن ذلك مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمسيرته الفنية.

أقام روبي ويليامز حفلًا حماسيًا في فندق أتلانتس دبي في جزيرة النخلة، وصعد على خشبة المسرح قبل الساعة 11 مساءً مُرتديًا سترة ذهبية مطرزة، وغنَّى أشهر أغانيه.

وأدى الفنان قائمة بالأغاني التي تمثل تطور موسيقى البوب البريطانية على مدار الـ25 عامًا، ابتداءْ من أغنيته الناجحة Let Me Entertain You، من ألبومه الأول Life Thru A Lens الذي أصدره عام 1997.

ورافق النجم عازفوا الجيتار الحماسيين الذين يذكروننا بعصر البريت بوب في آواخر التسعينات، في حين تقدم منسقو موسيقى الروك لإشعال خشبة المسرح.

وقال ويليامز للجمهور بصوت عالٍ: "هذه أول حفلة لي منذ عامين،أحاول تذكير نفسي من أنا وماذا أفعل."

كما طلب من الجماهير اتباع تدابير التباعد الاجتماعي عن طريق الابتعاد عن مقدمة المسرح، وقال: "هذه هي حقيقة اليوم مع جائحة كورونا وعلينا أن نكون بأمان.. كما تعلمون، لا يوجد شيء أحبه أكثر من وجود فجوة كبيرة بيني وبين الناس."

وفي حديث لها مع The National قبل العرض، قال ويليامز إنه يخطط للعودة إلى دبي مجددًا، وتابع: "للأسف، هذه المرة، أنا هنا لمدة 36 ساعة فقط.. سأعود عدة مرات هذا العام، لدي خطط كبيرة في دبي ".