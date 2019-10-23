روب كارداشيان في حالة صحية جيدة بعد إقلاعه عن الشرب.. ويشارك شقيقته كيم حفل عيد ميلادها

بقي شقيق فتيات كارداشيان "روب" بعيداً عن الأنظار لفترة من الوقت فلم يظهر بأي من المناسبات الخاصة بهم أو العامة.

لكن يبدو واضحاً بأن روب حرص على قضاء بعض الوقت مع العائلة وهو يحتفل بعيد ميلاد شقيقته كيم التاسع والثلاثين من مساء أمس الاثنين.

وبدا النجم بحالة معنوية جيدة مع فقدانه القليل من وزنه وذلك بسبب اتباعه أسلوب حياة صحية عقب علاجه من إدمان الكحول وإقلاعه عن الشرب بينما جلس على مأدبة عشاء كيم الضخمة والتي احتوت على الوصفات الأرمينية من مطعم Carousel المفضّل لدى عائلة كارداشيان.

وظهر روب في مقطع فيديو وهو يردتي بلوزة هودي سوداء مع شورت مطابق برفقة ابنته دريم وهي تمسك بيد بينيلوبي ديسك ابنة كورتني.

ويشار إلى أن روب ركّز على اتخاذ خيارات غذائية جيدة والتتي تشمل خفض تناول الوجبات السريعة بالإضافة إلى قضاء وقت أكثر في ممارسة رياضة كرة السلة.

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