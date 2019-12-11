روز بيرن بإطلالة شبابية من فيرساتشي بعمر الأربعين.. وشريكها نقطة التحوُّل في حياتها

تألَّقت النجمة الأسترالية "روز بيرن" على غلاف مجلة InStyle Magazine إلى جانب زميلتيها الممثلة الأمريكية "تيفاني هاديش" والممثلة المكسيكية "سلمى حايك".

واستعرضت "روز بيرن" جمالها الشبابي، رغم بلوغ عامها الأربعين، بإطلالة مُتكاملة من العلامة التجارية الإيطالية "فيرساتشي" مؤلفة من قميض أبيض وتنورة سوداء بطبعة شعار العلامة التجارية، في حين زيَّنت خصرها بحزام ذهبي، واعتمرت قبعة سوداء من ذات العلامة.





وأكملت "روز" إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، واعتمدت مكياج من درجات البرونزي، والقليل من ظلال العيون البني الغامق لإبراز سحر عينيها الجذابتين.

وخلال لقائها مع المجلة، تطرَّقت الممثلة الحسناء للحديث عن أهم نقطة تحوُّل في حياتها على المستوى الشخصي، إذ أن لقائها بشريك حياتها الممثل الأمريكي "بوبي كانافال" (49 عامًا) وتاسيسهما عائلة أدار حياتها رأسًا على عقب، وقالت: "كان لقاء بوبي وإنجاب الأطفال أكبر نقطة تحول عاطفية في حياتي".

من جهة أخرى، أشارت أن نقطة التحول المهنية في حياتها هي مشاركتها في أفلام كوميدية، مٌشيرةً أنها تتبع حدسها وتشعر بالراحة الذاتية مع نفسها، بغض النظر عن آراء الآخرين بها.

يذكر أن "روز" و"روبي" يتشاركان طفلين هما "روكو"، البالغ من العمر ثلاثة أعوام، و"رافا"، البالغ من العمر عامين.

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