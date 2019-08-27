ريان رينولدز ينشر أسوأ صور لزوجته الحسناء بمناسبة عيد ميلادها!

تمتلك النجمة الأمريكية "بليك ليفلي" حسابًا أنيقًا ومُنظمًا على موقع "إنستغرام" يضم أجمل الصور لها ولإطلالاتها الراقية، وبعض لحظات جميلة من حياتها، لكن يبدو أن زوجها النجم الكندي "ريان رينولدز" بإمكانه إيجاد صورة مُثيرة للسخرية لها.

يُعرف "ريان رينولدز" بحسه الفكاهي وأسلوبه الساخر حينما يتعلق الأمر بزوجته الحسناء، فبمناسبة عيد ميلادها الـ32، نشرأسوأ الصور لها عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "عيد ميلاد سعيد بليك ليفلي."

ويبدو أن الصور التقطت للنجمة بشكل مُفاجئ، فمعظهما تظهر فيها بعيون مُغمضة، أو رأس مائل، وفي إحداها ترتدي فستانًا أسودًا محتضنة بطنها المكوَّر أثناء فترة حملها وعيونها مُغمضة، بينما يقف هو إلى جانبها وابتسامة كبيرة على وجهه.

وفي إحدى الصور، تقف "ليفلي" إلى جانب زوجها وابنتها أمام شاطئ البحر بعيون مُغمضة وحركة غريبة في فمها.











وهذه ليست المرة الأولى التي يسخر بها الثنائي الأشهر من بعضهما البعض، فبالعودة لعام 2017، نشر "رينولدز" صورة له ولزوجته بمناسبة عيد ميلادها، لكنه اقتص رأسها منها، وعلَّق: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الرائعة."

وجاء ردها حينما نشرت صورة تجمعه بشبيهه النجم الكندي "ريان غوسيلينغ"، لكنها اقتصت جسده، وعلَّقت: "كل عام وأنت بخير حبيبي".