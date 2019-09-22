ريتا أورا تذهل الحضور بإطلالتيها خلال حفل amfAR في أسبوع الموضة في ميلانو

تميّزت النجمة "ريتا أورا" بين عارضات الأزياء والنجوم خلال حفل amfAR الخيري الخاص بمرض الإيدز، والذي أقيم في قصر Palazzo Mezzanotte خلال أسبوع الموضة في ميلانو من مساء أمس السبت.

وبدت ريتا مذهلة خلال ظهورها بإطلالتين رائعتين تمثّلت الأولى بتوب أحمر مزيّن بأكمام طويلة ومرّصع بالجواهر الصغيرة، مطابق تماماً لتنورة ذات خصر عالي وذيل طويل.

واعتمدت أورا على تسريحة الكعكة المرتفعة لشعرها الأشقر كما وضعت اكسسوار شعر مطابق لملابسها ومزيّن بحلقة من الأمام، بالإضافة إلى أحمر شفاه أحمر اللون الذي أكمل أناقة مظهرها.

أما الإطلالة الثانية فظهرت بفستان أبيض بقصة الأوف شولدر ومزيّن بالدانتيل المرّصع بالقطع الفضية، كما حُددت الأكمام بالكرانيش البيضاء على أطرافها، بالإضافة إلى وجودها أسفل الفستان مع فتحة جانبية.

ونسّقت معه حذاء مفتوح بنفس اللون، كما اعتمدت نفس تسريحة الشعر لكن بدون الاكسسوار، بالإضافة إلى أنها تزيّنت بأحمر شفاه وردي اللون لامع.

وانضم إلى الحدث أيضاً عارضة الأزياء أوليفيا باليرمو وزوجها العارض يوهانس هويبل حيث كانا يشكلان ثنائياً رائعاً على السجادة الحمراء، فارتدت أوليفيا فستان أسود من الساتان متشابك من جهة الصدر.

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