ريتا أورا تقدم عرضًا غنائيًا أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. وتعتذر لإهمالها المستمر!

اعتذرت نجمة البوب الأمريكي "ريتا أورا" عن انتهاك قواعد فيروس كورونا مرتين بعدما أطلت في حدث غنائي في العاصمة المصرية القاهرة.

وسافرت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا على متن طائرة خاصة إلى القاهرة في 21 نوفمبر لتقديم عرض غنائي في فندق دبليو المصنف بخمس نجوم، وكان من بين الحاضرين الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، وفق ما نقلته صحيفة "ميل أون صنداي".

وبعد عودتها في اليوم التالي، كان من المفترض أن تعزل نفسها لمدة 14 يومًا، لكن بدلاً من ذلك، أقامت حفلة عيد ميلادها في 28 نوفمبر في مطعم Casa Cruz في Notting Hill، غرب لندن.

ونشرت "أورا" بيان اعتذار، جاء فيه: "لقد سافرت مؤخرًا إلى مصر لأداء حفل خاص مع شركة خاصة، حيث اتبعت البروتوكلات الخاصة بالسفر وخضعت لفحص الكورونا، وسمح لي بدخول مصر بعد ظهور نتيجة الفخص والتي كانت سلبية".

وتابعت: "عند عودتي إلى بريطانيا، توجب علي اتباع نصيحة الحكومة وعزل نفسي للفترة المطلوبة، كما تعلم، لم أتبع نصيحة الحكومة وأعتذر مرة أخرى دون تحفظ."





وأردفت قائلة: "على الرغم من أنني أدركت أن الكلمات الاعتذارية لنجم البوب ​​قد لا تحمل الكثير من الأهمية، خاصةً من خالف القواعد مثلي، إلا أنني أدرك أن البعض قد يسعى إلى اتباع خطاي، رسالتي إليهم بسيطة، من فضلك لا تفعل ما فعلت، الذنب والعار الذي أحمله هذا الأسبوع لخطئي لا يستحق كل هذا العناء."

وأشارت أنها لن تستطيع التكفير عن خطئها، إلَّا أنها قررت التبرع برسوم حفلها في مصر للأعمال الخيرية.

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