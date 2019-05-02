ريس ويذرسبون، ميندي كالينج وجورج كلوني.. ما الذي جمع هؤلاء النجوم؟!

التقى العديد من نجوم هوليوود في مسرح Hulu Upfronts بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث تواجد كل من ميندي كالينج، ريس ويذرسبون، زوري كرافيتز، إلى جانب الممثل جورج كلوني، وذلك لدعم العرض الأول لفيلم Catch-22.

وفي صورة واحدة اجتمعت الأسماء الكبيرة، حيث ظهرت إلى اليسار ميندي كالينج وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق، مزيّن أطرافه بالدانتيل، كما نسقت معه حذاء أسود، إلى جانبها كانت ريس بفستانها الأسود الساتان، والمطبوع بالورود البيضاء، بالإضافة إلى أنها انتعلت حذاء أبيض بكعب عال.

أما زوري كرافيتز فقد ظهرت ببنطال أخضر بخصر عالٍ، وتوب أبيض، وارتدت فوقه بليزر أسود، وكانت بجانب الممثل جورج كلوني بطل الفيلم الذي ظهر بإطلالة أنيقة، ببدلة سوداء، وقميص أسود أسفلها.

وكان من بين الحضور أيضاً مارغوت روبي، التي ظهرت بهوت شورت جلدي، وقميص أبيض ذو أكمام طويلة، بالإضافة إلى كريسي تيجين التي ظهرت بإطلالة بيضاء كاملة، ببنطال قماشي عريض وبليزر.

ويشار إلى أن Catch 22، هو فيلم مأخوذ من رواية لجوزيف هيلر ب 6 أجزاء، لعب جورج كلوني دور البطولة إلى جانب كايل تشاندلر و كريستوفر أبوت، وتدور أحداثه حول الحرب العالمية الثانية.

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