ريكي مارتن وزوجه السوري ينشران الصورة الأولى لطفلهما الرابع!

رحَّب النجم البورتوريكي "ريكي مارتن" وزوجه الفنان السويدي ذي الأصول السورية "جوان يوسف" بطفلهما الرابع من أم بديلة، وذلك بعد شهرين تقريبًا على إعلان خبر حملهما!

شارك "ريكي مارتن" متابعيه عبر موقع "إنستغرام" لمحة خاطفة لمولودهما الجديد الذي أسمياه "رين"، حيث نشر صورة له ولزوجه يظهر منهما ابتسامتهما فقط، بينما يحتضن طفله الرضيع بين ذراعيه، وكتب بالإسبانية: "ولد ابننا رين مارتن يوسف".

وتأتي الأخبار السارة بعدما أعلن "مارتن"، البالغ من العمر 47 عامًا، أنه هو وزوجه "جوان يوسف" يتوقعان طفلًا جديدًا، خلال العشاء السنوي الثالث والعشرين لحملة حقوق الإنسان في واشنطن نهاية.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg