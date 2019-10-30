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ريكي مارتن وزوجه السوري ينشران الصورة الأولى لطفلهما الرابع!

منشور 30 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 07:28
ريكي مارتن وجوان يوسف
ريكي مارتن وجوان يوسف

رحَّب النجم البورتوريكي "ريكي مارتن" وزوجه الفنان السويدي ذي الأصول السورية "جوان يوسف" بطفلهما الرابع من أم بديلة، وذلك بعد شهرين تقريبًا على إعلان خبر حملهما!

شارك "ريكي مارتن" متابعيه عبر موقع "إنستغرام" لمحة خاطفة لمولودهما الجديد الذي أسمياه "رين"، حيث نشر صورة له ولزوجه يظهر منهما ابتسامتهما فقط، بينما يحتضن طفله الرضيع بين ذراعيه، وكتب بالإسبانية: "ولد ابننا رين مارتن يوسف".

وتأتي الأخبار السارة بعدما أعلن "مارتن"، البالغ من العمر 47 عامًا، أنه هو وزوجه  "جوان يوسف" يتوقعان طفلًا جديدًا، خلال العشاء السنوي الثالث والعشرين لحملة حقوق الإنسان في واشنطن نهاية.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband
Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.
Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) September 29, 2019

وحينما صعد "مارتن" على خشبة المسرح لإدلاء خطابٍ بعد تكريمه بجائزة National Visibility Award لدفاعه عن حقوق المثليين ولأعماله الخيرية، كشف الأخبار السارة، وقال وسط صدمة الجميع: "على أي حال، يتوجب عليَّ إعلان أننا حاملان.. نحن ننتظر مولودًا.. حسنًا أنا أحب العائلات الكبيرة."

يذكر أن "مارتن" وزوجه ذي الأصول الكردية والأرمنية تزوجا عام 2017، وقد أنجب أطفاله الثلاثة السابقين بمساعدة أم بدلة.

 

 

 

 

 

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La luz de mis ojos #Lucia

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