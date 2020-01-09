رينيه زيلويغر وسلمى حايك تشعّان أناقة في حفل توزيع جوائز المجلس الوطني

لم تكتف النجمة "رينيه زيلويغر" بجائزة الغولدن غلوب الخامسة لقيامها بدور البطولة في فيلم Judy، بل تم تكريم الممثلة مرةً أخرى يوم أمس الأربعاء في حفل توزيع جوائز المجلس الوطني.

ولفتت رينيه الأنظار إليها لحظة وصولها للحدث وهي ترتدي فستان أسود طويل وناعم جاء بقصة الأوف شولدر من كتف واحد والآخر مزيّن بالدانتيل، كما نسّقت معه حذاء أسود بكعب عال وسرّحت شعرها بطريقة ذيل الحصان منخفضة وفوضوية.

ورافق رينيه إلى الحدث مخرج الفيلم Judy "روبرت جولد" الذي ارتدى بدلة سوداء أنيقة مع قميص أبيض.

وانضمت إليها على السجادة الحمراء النجمة "سلمى حايك" التي تكرّمت بسبب دور البطولة في فيلم Like a Boss الذي يُعرض في 10 يناير.

واختارت سلمى حايك الفضي الميتاليك حيث ارتدت فستان بقصة ملتفة وعقدة جانبية كما تزيّن بياقة عالية وأكمام طويلة ونسّقت معه حذاء بكعب عال بلون مطابق وحقيبة يد بيضاء.

أما على صعيد تسريحة الشعر فقد اعتمدت الشعر المموج والمنسدل كما وضعت أقراط هوب واكسسوارات فضية اللون.

وصلت الممثلة مع بيلي بورتر وقد ارتدى سترة بطراز السبعينيات من مجموعة غوتشي وبلون البني الفاتح.

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