ريهانا بإطلالة مثيرة باللانجوري الأسود خلال حفل عرض Savage X Fenty في نيويورك!

عملت النجمة ريهانا بلا كلل أو ملل لحفل عرض الأزياء الجديد في نيويورك وذلك لعرض مجموعتها الجديدة من الملابس الداخلية Savage X Fenty.

وتضمن العرض أسماء عارضات أزياء عالميات من أمثال جيجي حديد وفانيسا هادجنز، حيث استضافت العرض الأول للمسلسل التلفزيوني Savage X Fenty Show Vol.

ولكن الملفت للنظر خلال حفل عرض الأزياء هو إطلالتها المثيرة والتي كانت عبارة عن لانجوري أسود مثير من مجموعتها Savage X Fenty .

وكان اللانجوري عبارة عن شورت قصير من الدانتيل وبلوزة مفتوحة جهة الصدر ومن الجوانب، بالإضافة إلى جوارب نايلون طويلة وحذاء أسود بكعب عالي.

وأطلقت النجمة امبراطوريتها من الملابس الداخلية عام 2018 بالشراكة Techstyle Fashion Group، كما أطلق فيلم العرض التلفزيوني الأول Savage X Fenty Show Vol. 3 وهو العرض الثالث من عروضها يوم الجمعة.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: