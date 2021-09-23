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ريهانا بإطلالة مثيرة باللانجوري الأسود خلال حفل عرض Savage X Fenty في نيويورك!

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:40
ريهانا
ريهانا

عملت النجمة ريهانا بلا كلل أو ملل لحفل عرض الأزياء الجديد في نيويورك وذلك لعرض مجموعتها الجديدة من الملابس الداخلية Savage X Fenty.

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وتضمن العرض أسماء عارضات أزياء عالميات من أمثال جيجي حديد وفانيسا هادجنز، حيث استضافت العرض الأول للمسلسل التلفزيوني Savage X Fenty Show Vol.

Beaming: Rihanna could hardly contain her excitement as she hosted a second Savage X Fenty Show Vol. 3. premiere party in New York City on Wednesday night

ولكن الملفت للنظر خلال حفل عرض الأزياء هو إطلالتها المثيرة والتي كانت عبارة عن لانجوري أسود مثير من مجموعتها  Savage X Fenty .

Head turner: The 33-year-old billionaire turned heads in a pair of see-through lace shorts and matching stockings while striking a pose on the event's red carpet

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وكان اللانجوري عبارة عن شورت قصير من الدانتيل وبلوزة مفتوحة جهة الصدر ومن الجوانب، بالإضافة إلى جوارب نايلون طويلة وحذاء أسود بكعب عالي.

وأطلقت النجمة امبراطوريتها من الملابس الداخلية عام 2018 بالشراكة Techstyle Fashion Group، كما أطلق فيلم العرض التلفزيوني الأول Savage X Fenty Show Vol. 3 وهو العرض الثالث من عروضها يوم الجمعة.

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كلمات دالة:ريهاناأخبار المشاهيرأعمال المشاهيراطلالات المشاهير

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