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من السرير مباشرة إلى السجادة الحمراء.. ريهانا و A$AP يصلان حفل "ميت غالا" بشراشف النوم

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:57
ريهانا و A $ AP
ريهانا و A $ AP

حضرت النجمة ريهانا إلى حفل ميت غالا 2021 يوم الاثنين الماضي برفقة صديقها  A$AP Rocky متأخرة عن موعد الحفل، إذ كانت من آخر الحضور.

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وبدا واضحاً أن النجمة البالغة من العمر 33 عاماً متأخرة حيث ظهرت كأنها قادمة من السرير مباشرة إلى الحفل هي وحبيبها بإطلالتهما الغريبة.

Wrapped up: The 32-year-old rapper posed beside his pop star girlfriend in an oversized blue, red, and yellow checker print wrap

وارتدت النجمة العالمية معطف ضخم باللون الأسود وبياقة ضخمة ظهر كأنه شرشف نوم اسود ضخم تلتف به، بينما وضعت على راسها قبعة سوداء واكسسوارات فضية.

Last but not least: According to Vogue, Rihanna and A$AP Rocky were the final guests to arrive

أما حبيبها A$AP فظهر هو الآخر بإطلالة غطاء النوم الملّون بينما كان يلف نفسه به، وكان يرتدي أسفله بذلة توكسيدو سوداء وقميص أبيض.

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Unveiling: Ditching his wrap, which was designed by ERL, the hitmaker unveiled his fashion-forward tuxedo

والتقطت عدسات الكاميرا لقطة لطيفة للثنائي على السجادة الحمراء حيث كانا يتبادلان القبل وهما متلحّفان بغطاء النوم فبدا كأنهما استيقظا حديثًا.

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