من السرير مباشرة إلى السجادة الحمراء.. ريهانا و A$AP يصلان حفل "ميت غالا" بشراشف النوم

حضرت النجمة ريهانا إلى حفل ميت غالا 2021 يوم الاثنين الماضي برفقة صديقها A$AP Rocky متأخرة عن موعد الحفل، إذ كانت من آخر الحضور.

وبدا واضحاً أن النجمة البالغة من العمر 33 عاماً متأخرة حيث ظهرت كأنها قادمة من السرير مباشرة إلى الحفل هي وحبيبها بإطلالتهما الغريبة.

وارتدت النجمة العالمية معطف ضخم باللون الأسود وبياقة ضخمة ظهر كأنه شرشف نوم اسود ضخم تلتف به، بينما وضعت على راسها قبعة سوداء واكسسوارات فضية.

أما حبيبها A$AP فظهر هو الآخر بإطلالة غطاء النوم الملّون بينما كان يلف نفسه به، وكان يرتدي أسفله بذلة توكسيدو سوداء وقميص أبيض.

والتقطت عدسات الكاميرا لقطة لطيفة للثنائي على السجادة الحمراء حيث كانا يتبادلان القبل وهما متلحّفان بغطاء النوم فبدا كأنهما استيقظا حديثًا.

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