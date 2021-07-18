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ريهانا تستعرض مؤخرتها خلال حملة ترويج لعلامتها التجارية Savage X Fenty.. ووشم الألهة المصرية يلفت الأنظار تحت صدرها!

منشور 18 تمّوز / يوليو 2021 - 07:32
ريهانا
ريهانا

ابتعدت النجمة ريهانا بشكل كبير عن مسيرتها الفنية في عالم الموسيقى لتهيمن على صناعات الجمال والموضة من خلالا علامتها التجارية Savage X Fenty.

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ويبدو واضحاً أن ريهانا اتخذت من نفسها وجه إعلاني لعرض الملابس الداخليه الخاصة بعلامتها التجارية، حيث نشرت مقطع فيديو جديد يوم الجمعة الماضية عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت النجمة البالغة من العمر 33 عاماً في مقطع الفيديو وهي تستعرض المجموعة الجديدة من علامتها التجارية، حيث كانت ترتدي بكيني باللون الأخضر النعناعي.

واستعرضت الحسناء منحنيات جسدها المثير في البكيني حيث ظهرت في لقطة وهي تحاول فك رباط حمّالة الصدر الخاصة بالبكيني بينما ظهرت في لقطة أخرى وهي تستعرض مؤخرتها بالبكيني.

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ريهانا

كما سمحت لها الملابس الداخليه هذه من المجموعة الجديدة بإظهار وشومها بما في ذلك صورة الألهة المصرية تحت صدرها ووشوم أخرى على يديها.

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