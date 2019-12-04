ريهانا تنشر صورة عارية لها محاطة بالورود احتفالًا بكتابها الجديد

حققت المغنية البربادوسية "ريهانا" أمنيات معجبيها ومتابعيها في عيد الكريسماس من خلال إصدار كتابها The Rihanna Book الذي يضم 1050 صورة لفترات مختلفة من حيات النجمة ابتداءً من طفولتها في موطنها الأصلي بربادوس وانتهاءً بجولاتها الغنائية العالمية، بالإضافة إلى إطلالاتها الأيقونية.

وشاركت "ريهانا" متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" الأخبار السارة عبر نشر صورة عارية لها في باحة منزلها المحاطة بالورود الحمراء والأرجوانية، في حين غطَّت جسدها بكتابها الضخم الذي يضم 504 صفحة، وعلَّقت: "هل رأيتم ما بين صفحتي الغلاف؟ احصلوا على نسختكم."





ويجدر الإشارة إلى أن السيرة الذاتية ستتوافر في ثلاث طبعات محدودة، ويبلغ سعر الكتاب ما يقارب الـ150 دولار.

وسابقًا، روَّجت "ريهانا" للكتاب عبر نشر مقطع فيديو باللونين الأسود والأبيض أثناء عملية الانتاج، وعلَّقت: "بعد 5 سنوات من الإعداد والتحضير.. يسعدني أخيراً أن أشارككم هذه المجموعة من الذكريات الرائعة"، كما شكرت كل من ساهم في الإنجاز من مصورين وفنانين، بالإضافة إلى شركة Phaidon لتعاونها في نشر العمل الفني.

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