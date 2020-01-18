ريهانا تنفصل عن حبيبها حسن جميل.. كيف كانت طبيعة علاقتهما؟

يبدو واضحاً أن الشائعات تحوم حول النجمة "ريهانا" ولكن ليس بصدد إصدار أغنيتها الجديدة بل هذه المرة حول حياتها العاطفية وكل ما يتعلق بها مع حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل.

ووفقاً لصحيفة Us Weekly فإن ريهانا وحسن جميل انفصلا بعد ما بقيت علاقتهما ما يقارب الثلاث سنوات وبحسب المصادر المقرّبة فإن خبر انفصالهما هو مؤكد إلا أن التفاصيل غير معروفة في الوقت الحالي فلا يُعرف السبب أو متى وكيف حدث ذلك.

وتُبقي ريهانا حياتها الخاصة بعيدة عن وسائل الإعلام لذلك ربما لن تعلّق على هذا الخبر على الأقل ليس في الوقت القريب كما أن حسن لا يتحدث أبداً عن ريهانا.

وخلال وقت سابق كانت ريهانا قد أشارت إلى علاقتها مع حسن ولم تصرّح عنها فقالت: "بالطبع أنا في حالة حب" إلا أنها لم تكشف ما إذا كانت تخطط للزواج أو شيء قريباً فأضافت لقولها: "الله وحده يعلم ذلك أليس كذلك؟".

ومن الجدير بذكره أن هناك مصادر قريبة منهما كشفت خلال وقت سابق طبيعة العلاقة بين ريهانا وحسن جميل حيث وصفوها بأنها علاقة جدية وممتعة ووحشية بذات الوقت، فصرّح المصدر: "يفهمان بعضهما جيداً وشخصياتهم تتوافق جيداً وكلاهما مختلفان تماماً لكنهما يعملان لصالحهما".

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