ريهانا تُغضب الجماهير بسبب 15 دقيقة.. وصديقها يدعمها!

واجهت النجمة البربادوسية "ريهانا" موجة من الانتقادات والغضب بسبب تبادلها الرسائل النصية وتأخرها عن عرض برودواي لمسرحية Slave Play نهاية الأسبوع الماضي.

استمتعت المغنية البالغة من العمر 31 عامًا بمشاهدة المسرحية الشهيرة لجيريمي أو هاريس ، لكنها تلقت انتقادات من الحاضرين الذين لاحظوا تأخرها 15 دقيقة عن بداية العرض، بالتالي انتظار الجماهير 15 دقيقة ، إلّا أن "هاريس" قرر دعم صديقته والدفاع عنها عبر حسابه على موقع "تويتر" مُشيرًا إلى أنها أرسلت له رسالة تبلغه عن انطلاقها مُتأخرة إلى العرض.

Two things I learned today about the Type of theatre maker I am:



When my idol texts that she’s running late. I hold the curtain for her.



When my idol texts me during a play I’ve written, I respond. pic.twitter.com/78081zXnje — Jeremy O. Harris (@jeremyoharris) September 15, 2019

وعندما سأل أحد المعجبين "هاريس" حول سبب عدم إدانته لسلوك "ريهانا"، وانتقاده لعدم سيره على نهج "لين" الذي أدان تصرف "مادونا" لاستخدامها الهاتف على المسرح، فأجاب الكاتب المسرحي قائلاً: "لست مهتمًا بتنظيم علاقة أي فرد بمشاهدة مسرحية خاصة لشخص لا يعتبر جزءًا من جمهور المسرح المعتادين".

وتابع: "علاوة على ذلك، يعلم الكثيرون أن لدي وجهتي نظر بشأن استخدام الهاتف في المسرح".

كما انتقد "هاريس" لتأخيره بداية العرض انتظارًا لـ"ريهانا"، لكنه أوضح أنها الراعي الرسمي للمسرحية التي كتبها، هي نجمة البوب ومصممة الأزياء "ريهانا"، كما أنها الشخصية التاسعة في المسرحية.

يجدر الإشارة إلى أن النجمة الأميركية "مادونا" منعت دخول إحدى دور العرض السينمائية في الولايات المتحدة الأميركية، لخرقها القوانين وقيامها بكتابة الرسائل النصية على جوالها الخاص أثناء عرض فيلم " 12 Years a Slave" ضمن إطار فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي.