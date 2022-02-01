ريهانا حامل بطفلها الأول من ايساب روكي.. وتكشف عن ذلك بصور مثيرة

فاجأت النجمة العالمية ريهانا متابعينها بخبر صادم وذلك من خلال نشرها صور مثيرة لها برفقة ايساب روكي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ريهانا تنتظر طفلها الأول

أعلنت النجمة السمراء من خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" أنها تنتظر طفلها الأول من حبيبها آيساب روكي، حيث التقطت هذه الصور خلال تواجدها في نيويورك في عطلة الأسبوع.

وظهرت لأول مرة بعد إعلان حملها وهي ترتدي بنطال جينز ممزق بينما نسّقته مع جاكيت وردي طويل مفتوح من الأمام دون ان ترتدي شيء أسفله مما أظهر ملامح بطنها التي بدت كبيرة نوعاً ما وتشير الى حملها

ويبدو واضحاً أنها تعمدت ترك أزرار الجاكيت مفتوحة لتظهر ملامح بطنها الكبيرة نوعاً ما ويبدو انها في منتصف حملها.

وتداول المتابعون هذه الصور في وسائل التواصل الاجتماعي حيث فاجئت محبيها والمعجبين بهذا الخبر الصادم والمفاجئ، خاصة انها لم تلمح له سابقًا

علاقة ريهانا وآيساب روكي الرومانسية

أعلن ايساب خلال مقابلة له أن ريهانا هي حب حياته وكان في تلك المقابلة قد أعلن بأن ريهانا سيكون ضمن خططها في العام الجديد 2022 زواج وحمل وتأكيد ارتباطهما رسمياً، وهو ما قد يعتبر نوع من التلميح عن الحمل بالاضافة لنية الثنائي الارتباط رسميًا

وجمعت علاقة صداقة الفنانة بنجم الراب ايساب استمرت هذه العلاقة لسنوات، لكنها في الاشهر الأخيرة من عام 2020 بدأت بالتحول إلى علاقة حب