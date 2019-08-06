ريهانا طائر فلامينغو وردي في مهرجان الحصاد.. أنوثة وغرابة (فيديو)

في نهاية موسم السكر, يعقد مهرجان بربادوس للحصاد "كروب أوفر"؛ ليشهد ذروة نجاح آخر في حصاد محصول قصب السكر، وقد حرصت النجمة البربادوسية "ريهانا" على التواجد في مثل هذا الحدث كونها نشأت في موطنها الأصلي بربادوس.

وكعادتها، لفتت الحسناء ذات الـ31 عامًا الأنظار إليها خلال حدث "غراند كادومنت"، فتألَّقت مُرتديةً فستانًا مُزيَّنًا بالريش من درجات الوردي بدت فيه كطائر فلامينغو وردي ساحر، بينما اعتمدت تسريحة شعر غريبة على شكل عقد مُنتشرة، وأكملَّت إطلالتها بانتعال حذاء ذي عب عالٍ باللونين الفضي والوردي.





ولإضفاء المزيد من الدراما إلى إطلالتها، اعتمدت ظلال عيون جريء باللون الأخضر زُيِّنَ بخط باللون الأخضر الفاتح، بينما طبَّقت أحمر شفاه وردي.

ونادرًا ما تتغيب "ريهانا" عن مثل هذا الحدث، فهي تنتهز كل الفرص للتعبير عن فخرها بأصولها البربادوسية.





يعتبر مهرجان "كروب اوفر" الصيفي من أكثر مهرجانات باربادوس شهرة و تنوعاً حيث يعود تاريخها إلى حوالي 1780, الزمن الذي كانت فيه باربادوس أكبر منتج للسكر في العالم و حيث تداعت صناعة السكر في باربادوس, كذلك تلاشى مهرجان الحصاد و أنهي المهرجان في عام 1940 تماماً.

عاد المهرجان للانتعاش في 1974 و تم إدراج عناصر أخرى من التراث الباربادوسسي ليخلق الروعة التي نشهدها اليوم حيث أصبح حدث يستقطب آلاف الناس من جميع أنحاء الكرة الأرضية.