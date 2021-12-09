زاك إيفرون وحيد في الصحراء من أجل استخراج الكنز.. والجشع يسيطر عليه

صدر فيديو الاعلان الترويجي لفيلم الاسترالي الجديد "Gold" للمخرج أنتوني هايز، حيث سيتم عرضه في دور العرض الاسترالية في 13 يناير المقبل.

أبطال الفيلم الاسترالي Gold

الفيلم من بطولة النجمان الهوليوديان زاك إيفرون وسوزي بورتر وشارك المخرج الاسترالي انتوني هايز في كتابة السيناريو مع بولي سميث.

المقطع الاعلاني للفيلم

ظهر في مقطع الفيديو الاعلاني شخص وهو يجد ذهب من الصحراء حيث يقرر مواجهة حرّاس الكنز بينما رفيقه يغادر للحصول على المعدات المطلوبة لاستخراج الكنز من الصحراء.

وتلخّص الفيلم في الفيديو بعبارة "يسافر شخصان عبر صحراء قاحلة للعثور على الذهب ويبدأ حلمهما بالثروة الهائلة والشجع يترسّخ لديهما".

قصة فيلم Gold كاملة

تدور أحداث قصة الفيلم حول الاشياء التي تحفز الشجع والطرق الملتوية والمخاطر اليت يعرض الناس أنفسهم فيها للمخاطر من أجل تأمين حياتهم المادية.

وهي عبارة عن صديقان يقرران البحت عن الكنز المدفون في الصحراء حيث يواجه الأول حرّاس الكنز بينما يذهب الآخر للحصول على المعدّات وتنقطع بهم السبل وتبدأ المعاناة.