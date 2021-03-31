"زاك إيفرون" وإصابة في الوجه خلال تصوير فيلمه الجديد

تعرض نجم هوليوود الوسيم زاك إيفرون لإصابة بالوجه أثناء تصوير فيلمه القادم "Down to Earth" في ولاية فيكتوريا يوم الأحد.

وانتقل النجم البالغ العمر 33 عامًا، والذى أصبح محبوبًا بسبب مظهره الجميل في هوليوود، إلى حسابه علي منصة إنستغرام، وشارك فيديو أثناء تصوير الفيلم، حيث كان يسير داخل حديقة المنزل في أستراليا، بينما علقت قدمه بأداة طارت على وجهه مباشرة ليسقط على الأرض من الألم.

ويبدو أن النجم الحائز على العديد من الجوائز، قد خاطر بإفساد ملامحه المثالية الأسبوع الماضي عندما أصاب وجهه أثناء تصوير فيلم وثائقي على منصة الترفيه الأمريكية "نتفليكس".

جدير بالذكر، فقد تعاون "زاك إيفرون" مع الخبيرة الصحية "دارين أولين" في الفيلم الوثائقي الجديد "Down To Earth" والذي سيعرض على "نتفليكس" ابتداء من 10 يوليو المقبل، ويحكي عن التواصل البشري والسفر حول العالم.

حيث سيسافر "زاك إيفرون" حول العالم للبحث عن الإجراءات والطرق التي يتبعها الناس من أجل حياة صحية ومستقبل مستدام.

لارا ثابت

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: