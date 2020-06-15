زجاجة نبيذ وبيتزا.. ليدي غاغا وحبيبها الوسيم بالكمامات في نزهة لطيفة

رصدت عدسات الباباراتزي المغنية الأمريكية "ليدي غاغا" برفقة حبيبها الوسيم "مايكل بولانسكي" يتجولان في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا.

بدت "ليدي غاغا"، البالغة من العمر 34 عامًا، غاية في الأناقة والجمال مُرتدية كروب توب أبيض وليغينغ باللون البيج ذي خصر عالٍ، في حين غطَّت فمها وأنفها بكمامة، وتزيَّنت بأقراط ذهبية كبيرة، كما انتعلت حذاء ذي كعب عالٍ.

ويمكننا ملاحظة أنها عادت للون الشعر الأشقر البلاتيني، الذي سرَّحته على شكل كعكة مرفوعة.







من جهة أخرى، بدا حبيبها غاية في الأناقة مُرتديًا هودي بيضاء فضفاضة وشورت قصير أسود، وارتدى كمامة سوداء ونظارات طبية.

ويبدو الثنائي في الصور جائعين، فنشاهد "غاغا" حاملة مجموعة من علب البيتزا، بينما "ميشيل" يحمل قنينة من النبيذ الفاخر.



ومن الواضح أن علاقة الثنائي تزداد قوة مع الوقت، فقد نشرت سابقًا صورة حميمية تجمعها بحبيبها "مايكل بولانسكي"، حيث ظهرت بكامل أناقتها مُرتديةً على ما يبدو فستان أسود أوف شولدر، بينما طبَّقت مكياج عيون دُخاني وأحمر شفاه جريء، وسرَّحت شعرها الأشقر على شكل كعكة، في حين تزيَّنت بأقراط فضيَّة على شكل حلقات.

من جهة أخرى، بدا "بولانسكي" غاية في الوسامة دون أي جهد مبذول مُرتديًا تيشيرت أسود.

وأرفقت "غاغا" الصورة العاطفية بتعليق، جاء فيه: "اليوم السادس في الحجر الصحي! نحاول البقاء أقوياء، ونستمتع بلعاب الفيديو والبطاقات، ونعتني بأنفسنا".



وأضافت نقطة هامة: "تذكير هام: حاول أن يكون عقلك خاليًا من الإجهاد قدر الإمكان، وحافظ على حركة جسدك، وحاول أن لا تنشر الفايروس في حال كنت مصابًا به.. ولمن الرائع البقاء في المنزل إذا استطعت! يا له من تصرف لطيف من أجل العالم".

ويبدو واضحاً أن علاقة "غاغا" والرئيس التنفيذي لمجموعة فيسبوك جديَّة، فكما يبدو أنها تسير بمنحنى تصاعدي.

وقد أشيع أن "غاغا" التقت بـ"مايكل"، وهو خريج من جامعة هارفرد"، في عيد ميلاد "ميلتد شون باركر" التي أقامها في منزله، كما تواجد "مايكل" ضمن الحضور في حفل Super Bowl.

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