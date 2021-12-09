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زعيم عصابة إيطالي.. سيلفستر ستالون في أول بطولة تلفزيونية له

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 11:44
سيلفستر ستالون
سيلفستر ستالون

سيظهر النجم العالمي سيلفستر ستالون في أول دور رئيسي له على شاشة التلفاز، حيث يستعدّ لتصوير مسلسل درامي أكشن جديد بعنوان Kansas City.

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إصدار مسلسل Kansas City

أعلنت شركة المنتجة لمسلسل النجم ستالون في بيان جاء فيه: "لقد حصلنا على موافقة سيلفستر ستالون الأسطوري وذلك لتجسيد إحدى هذه الشخصيات المميزة".
وأضاف: "تايلور شيريدان هو كاتب خصب بسبب الشخصيات المتعددة الأبعاد والعالم التي يبنيها، وتيرينس وينتر هو منتج المشروع".

قصة مسلسل Kansas City

يدور قصة المسلسل حول زعيم للمافيا في ايطاليا ويجسّده سيلفستر ستالون انتقل إلى مدينة كانساس ومنذ ذلك الوقت يواجه رجل العصابات مهمة صعبة لإعادة تاسيس عائلته في كانساس".

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تاريخ سيلفستر ستالون التلفزيوني

تعتبر هذه المرة الاولى التي يظهر فيها ستالون في مسلسل تلفزيوني خلال مسيرته التي تمتد لـ 50 عام.
لكنه قام بأداء بعض الأدوار الثانوية في مسلسلات أخرى مثل  "Police Story"، و"Kojak".

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