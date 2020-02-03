زغروطة شاكيرا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. عودة لأصولها اللبنانية (فيديو)

أشعلت النجمة الإسبانية "شاكيرا" خشبة المسرح بأدائها المذهل في حفل ما بين شوطي مبارة السوبر بول يوم أمس الأحد إلى جانب النجمة العالمية "جينيفر لوبيز"، فقد حققتا نجاحًا ساحقًا كأول عرض لاتيني ناجح بامتياز.

أدَّت "شاكيرا" ذات الأصول اللبنانية أشهر أغانيها الضاربة، واستعرضت حركاتها الراقصة إلى جانب مجموعة ضخمة من الراقصين المحترفين، لكن بعيدًا عن أدائها الاحترافي ركَّز رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حركة لسانها الغريبة أمام الكاميرا.

Idk what Shakira just did here but I’m for it, she snapped! #SuperBowl pic.twitter.com/DRGYvH9Q8Z — New Culture 👑 (@NewCuIture) February 3, 2020

تناقل المستخدمون مقاطع فيديو مضحكة، فشبهها أحدهم بالشخصية الكرتونية "سبونج بوب"، وآخر بماعز صغير.

لكن لا بد الإشارة إلى أن حركة لسانها ما هي إلَّا رجوع لجذورها العربية، فهم لا يدركون أن حركة لسانها تُسمى "زغرودة" تلفعلها النساء العربيات تعبيرًا عن فرحهت في الاحتفالات والمناسبات السعيدة.

وقد افتتحت "شاكيرا" الحفل بأداءٍ خيالي وحركات راقصة حماسية على إيقاع أغنية She Wolf التي شملت حركات راقصة متنوعة وسريعة الإيقاع على أغنيتيها الضاربتين “She Wolf” و “Whenever, Wherever””، ومقتطفات من أغنية Led Zeppelin لفرقة "كشمير"، واختارت لزيادة الإثارة بودي سوت أحمر برَّاق مُزيَّن بشراشيب لمنحها لمسة دراماتيكية.

وتضمنت الرقصات التي أدتَّها النجمة اللاتينية: الرقص الشرقي، الرقص بالحبال، بالإضافة لقفزها على الجماهير الذين تناقلوها من شخص إلى الآخر.

من جهة أخرى، تألَّقت "لوبيز" مُرتديةً بودي سوت أسود من الجلد ولفَّت على خصرها تنورة وردية لكنها خلعتها بعد ثوانٍ من بدء الأداء وذلك أثناء أداء أغنيتها "Jenny From the Block"، كما رقصت على العامود كما في فيلمها الأخير "Hustlers"، بالإضافة إلى أدائها حركات بهلوانية برفقة مجموعة ضخمة من الراقصين الذين حملوها على ظهرهم أثناء أدائها حركة القرفصاء.

وقدَّمت "لوبيز" أشهر أغانيها Love Don’t Cost a Thing,” “Get Right, ”On the Floor” ، و “Que Calor"، قبل أن تهم بتغير ملابسها لترتدي جمبسوت فضي برَّاق.

في نهاية العرض، اجتمعت النجمتان لأداء أغنية " “Waka Waka (This Time for Africa.

بالإضافة إلى ذلك، أدت المغنية اللاتينية الشابة "ديمي لوفاتو" النشيد الوطني الأميركي قبل المباراة.