شاكيرا ترفض فكرة الزواج: "أريد أن أكون ثمرة محرَّمة"!

كشفت النجمة الكولومبية العالمية "شاكيرا" عن رفضها فكرة الزواج من نجم كرة القدم الإسباني "جيرارد بيكيه" رغم مرور عشر أعوام على علاقتهما وإنجابهما طفلين.

حلَّت "شاكيرا" ضيفة في برنامج 60 Minutes، وأشارت أنها لا تزال خائفة من فكرة الزواج، تقول: "الزواج يخيفني، لا أريده أن يراني كزوجته، فمن الأفضل أني عاملني كفتاته، محبوبته، كثمرة محرمة.. أريد أن أبقيه في حالة جيدة. لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه".

وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها "شاكيرا" رفضها للزواج، ففي حوار لها مع مجلة "بريمر إمباكتو" أوضحت حينما يشعر الانسان بالكمال والاكتفاء فهو ليس بحاجة إلى الزواج.

وصرَّحت لمجلة "غلام بيليز لاتينا" أنها و"بيكيه" يمتلكان المفتاح الأساسي للعلاقة، فيجمعهما الحب والأطفال؛ لذلك الزواج لن يغير أي شيء.

ويجدر الإشارة إلى أن "شاكيرا" تكبر "بيكيه" بـ10 أعوام، وهو أمر أثار قلقها في بداية العلاقة، لكنها أدركت أن العمر ما هو إلَّا رقم لا غير.

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