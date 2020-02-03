بالفيديو: شاكيرا وجينيفر لوبيز تشعلان السوبر بول بأداء لاتيني ورقص شرقي

أشعلت النجمتان العالميتان "جينيفر لوبيز" و"شاكيرا" الأجواء بعرضهما الحماسي الراقص في حفل ما بين شوطي مباراة السوبر بول، مفتخرتان بتراثهما اللاتيني.

افتتحت "شاكيرا" الحفل بأداءٍ خيالي وحركات راقصة حماسية على إيقاع أغنية She Wolf التي شملت حركات راقصة متنوعة وسريعة الإيقاع من أغنيتيها الضاربتين “She Wolf” و “Whenever, Wherever””، ومقتطفات من أغنية Led Zeppelin لفرقة "كشمير".

وتضمنت الرقصات التي أدتَّها "شاكيرا" الرقص الشرقي، الرقص بالحبال، بالإضافة لقفزها على الجماهير الذين تناقلوها من شخص إلى الآخر.

وتألَّقت الحسناء ذات الأصول اللبنانية مُرتدية بودي سوت أحمر برَّاق مُزيَّن بشراشيب لمنحها لمسة دراماتيكية.

من جهة أخرى، تألَّقت "لوبيز" مُرتديةً بودي سوت أسود من الجلد ولفَّت على خصرها تنورة وردية لكنها خلعتها بعد ثوانٍ من بدء الأداء وذلك أثناء أداء أغنيتها "Jenny From the Block"، كما رقصت على العامود كما في فيلمها الأخير "Hustlers"، بالإضافة إلى أدائها حركات بهلوانية برفقة مجموعة ضخمة من الراقصين الذين حملوها على أكتافهم أثناء أدائها حركة القرفصاء.

وقدَّمت "لوبيز" أشهر أغانيها Love Don’t Cost a Thing,” “Get Right, ”On the Floor” ، و “Que Calor"، قبل أن تهم بتغير ملابسها لترتدي جمبسوت فضي برَّاق.

في نهاية العرض، اجتمعت النجمتان لأداء أغنية " “Waka Waka (This Time for Africa.

بالإضافة إلى ذلك، أدت المغنية اللاتينية الشابة "ديمي لوفاتو" النشيد الوطني الأميركي قبل المباراة.

ويجدر الإشارة إلى أن العرض يعتبر أول عرض لاتيني ناجح، كما يبشر بخير لإدارة شركة "جي زي" التي قامت بتعبئة البرنامج لأول مرة في صفقة جديدة مع اتحاد كرة القدم الأميركي.