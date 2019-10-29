زوجة جورج كلوني تخطف الأنظار بإطلالة خريفية (صور)

تعد المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية "أمل علم الدين" من السيدات اللواتي يتميزَّن بجمالهن وأناقتهن ، فربما تعتبر مهنتها من المهن الجادة التي لا تتطلب الاهتمام بكل ما هو جديد في عالم الموضة، إلّا أنها دائمًا ما تبهر الجميع باختياراتها المميزة.







وكأنها تسير على ممشى عرض الأزياء، أطلَّت "أمل كلوني"، زوجة النجم العالمي "جورج كلوني"، بإطلالة خريفية أنيقة في شوارع مدينة نيويورك يوم الإثنين، فتألَّقت مُرتديةً كنزة جاءت بطيات أنيقة ناحية الياقة نسَّقتها بتنورة ماكسي باللون البني، في حين حملت بيدها معطف طويل باللون البيج الفاتح.

وأكملت الحسناء، البالغة من العمر 44 عامًا، إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، في حين لم تطبّق أي مستحضرات تجميل على بشرتها، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ من الجلد جاء بطبعات على شكل جلد أفعى.

تعتبر أمل المبعوث الخاص لوزارة الخارجية البريطانية حول حرية وسائل الإعلام، كما خاطبت الأمم المتحدة الشهر الماضي حول المخاطر التي يواجهها الصحفيون في جميع أنحاء العالم.

وتشتهر "أمل" بعملها في القانون الدولي، وكرِّمت في حفل ASIL الذي أقيم في متحف The Frick Collection في وقت سابق من هذا الشهر.