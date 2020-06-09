زوج سيرينا ويليامز يستقيل من عمله دعماً لزوجته!

تنحى المستثمر الأمريكي وزوج لاعبة التنس سيرينا ويليامز "أليكس أوهانيان" عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة Reddit التي شارك في تأسيسها قبل 15 عاماً.

وقدّم أليكس استقالته تضامناً مع احتجاجات #BlackLivesMatter التي أشتعلت في جميع أنحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد.

ونشرت مجلة "ذا ويك" منشور استقالة أوهانيان الذي شاركه عبر صفحته الرسمية على "تويتر" والذي بدأ الحديث فيه بقوله: "أنا اكتب هذا الشيء كأب يحتاج إلى أن يكون قادراً على الرد على ابنته السوداء عندما تسالني ماذا فعلت لأجلي".

I believe resignation can actually be an act of leadership from people in power right now. To everyone fighting to fix our broken nation: do not stop.https://t.co/LWI1OnCaVi — Alexis Ohanian Sr. 🚀 (@alexisohanian) June 5, 2020

وتعهّد أيضاً بتكريس جميع المكاسب المستقبلية الخاصة ب Reddit لخدمة مجتمع أصحاب البشرة السمراء ومكافحة العنصرية والكراهية التي يتعرضون لها.

واختتم أليكس بيان استقالته بقوله: "لقد فات أوان القيام بالشيء الصحيح فأنا أفعل هذا االشيء من أجلي ومن اجل عائلتي وبلدي.

ودعمت سيرينا قرار زوجها بالاستقالة وشاركت متابعيها بمنشور تقول فيه: "إنه من المهم وجود وجهات نظر متنوعة في اي إدارة، أنا فخورة بك ألكسيس وأعرف أن أوليمبيا فخورة بك أيضًا".

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