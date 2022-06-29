زوج كورتني كارداشيان "ترافيس باركر" يتعرض لوعكة صحية.. وحالته خطرة

كشفت مصادر اخبارية مقربة من عائلة تلفزيون الواقع آل كارداشيان بأن عازف الطبول "ترافيس باركر" قد نُقل بشكل مفاجىء الى المستشفى بعد أن تعرّض لوعكة صحية خطيرة، وذلك بعد مرور شهر فقط على زواجه من نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان".

تفاصيل تعرّض ترافيس باركر لوعكة صحية

وبحسب التفاصيل نُقل ترافيس باركر في صباح يوم أمس الثلاثاء إلى المستشفى بشكل مفاجىء وعاجل وذلك بعد أن تعرّض لوعكة صحية خطيرة، حيث حضرت سيارة الاسعاف إلى باب منزله بالاضافة إلى شقيقته، كما ان كورتني كارداشيان رافقته في سيارة الاسعاف.

ولكن لم يتم بعض الكشف بعد عن ما هية الوعكة الصحية التي تعرّض لها ترافيس باركر والتي تم نقله للمستشفى بسببها أو ما هو وضعه الصحي الحالي.

وأثار ترافيس باركر قلق جمهوره بعد أن نشر رسالة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وهو في محنته وقال: "يارب خلصني" مما أقلق الجميع على صحته.

أما ابنته فقد طلبت من متابعينها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الدعاء لوالدها حتى يتحسّن وضعه.

علاقة كورتني كارداشيان وترافيس باركر

أعلن عازف البول ترافيس باركر في وقت سابق عن علاقته بنجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان حيث كانا يظهران في الكثير من الأماكن العامة في وضعيات حميمية ومثيرة للجدل مع بعضهما البعض.

وتقدّم لطلب يدها بعد ذلك حيث أعلنت موافقتها ثم تزوّج الثنائي في ثلاث حفلات زفاف واحدة في مدينة لاس فيغاس لوحدهما والحفلتين الأخرتين كانتا في ايطاليا وأقام الثنائي حفل زفاف ضخم حضرته عائلة العروسين والعديد من الأصدقاء.

وكورتني كارداشيان هي واحدة من شقيقات فتيات اسرة كارداشيان المكونة من كيم وكلوي وكيندال وكايلي وتحظى عائلة كارداشيان بشهرة واسعة كما ان لهم خطوط ازياء ومكياج خاصة لكل فرد منهم