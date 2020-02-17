زوج كيم كارداشيان يهديها قطعة من الجنة في عيد الحب.. شاهد الصور!

بلا شك يعتبر نجم الراب الأمريكي "كانييه ويست" الأفضل حينما يتعلق الأمر باختيار الهدية المثالية لزوجته نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، فهو يمتلك عقل إبداعي وثروة ضخمة تخوله على شراء أغلى الهدايا.

في وقت سابق، أجرت كيم مقابلة مع قناة ABC News وسئلت حول ما تحتاجه في عيد الحب 2020، وأوضحت أنها لا ترغب بشيء باهظ بل ستكون سعيدة بمرافقة زوجها وعائلتها، وهذا ما حققه لها كانييه.







توجَّه "كانييه ويست" برفقة زوجته إلى المكسيك لقضاء عطلة رائعة في عيد الحب، حيث احتفل الثنائي بالمناسبة ضمن أجواء رومانسية في منتجع مدينة كابو سان لوكاس الفاخر.

ونشرت "كيم" سلسلة صور لإجازتها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" فتظهر هي وزوجها مستلقيان على سرير أبيض مُطِّل على مياه المحيط وغروب الشمس الدافي، ووصفت اللحظة بـ"قطعة صغيرة من الجنة لعيد الحب".

ويبدو أن "كيم" و"كانييه" لم يتواجدا لوحدهما في الإجازة، فقد شوهدت ابنتهما "نورث" برفقتهما.

وإلى جانب الإجازة الهادئة، قدَّم "كانييه" لزوجته الحسناء حقائب من العلامات التجارية العالمية Hermesو Prada، كما فاجأتها شقيقتها بهدايا مغلفة بورق هدايا مطبوع عليها صورة نجم الراب.

وهذه ليست المفاجأة الأولى لـكانييه في عيد الحب، ففي العام الماضي استيقظت "كيم" على أصوات ألحان عازف الساكسفون الشهير "كيني جي" الواقف قاعة مليئة بمزهريات الورود.