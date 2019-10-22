زوج كيم يمنحها هدية بمليون دولار في عيد ميلادها.. لن تصدق ما هي! (صور)

لطالما فاجأ مغني الراب "كانييه ويست" زوجته نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بأجمل الهدايا التي لا تخطر على بال أحد، فمرة يجلب لها أوركسترا يعزفون لها أجمل الموسيقى داخل قاعة المنزل حال استيقاظها من النوم، ومرة يقدم لها أفخم وأغلى سيارة كانت قد حلمت بها، لكن هذه المرة الأمر مختلف.

احتفلت "كيم كارداشيان" بعيد ميلادها التاسع والثلاثين يوم أمس الإثنين، وشاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مجموعة منشورات وصور ليومها المميز، وكشفت أن زوجها قد تبرَّع بمليون دولار باسمها لصالح الجمعيات الخيرية كهدية لعيد ميلادها.

I got amazing gifts from my whole family and Kanye for me the most amazing bags. But he also donated $1 million to my favorite charities that work so hard on prison reform on my behalf from him and the kids. This makes my heart so happy! pic.twitter.com/chNkyPRQGW — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 22, 2019

في إحدى التغريدات، كتبت: "حظيت على أجمل الهدايا من عائلتي، كما حصلت على حقائب رائعة من زوجي، لكنه تبرع أيضًا بمليون دولار للجمعيات الخيرية المفضلة لي نيابة عنه وعن أطفالنا، حيث تعمل بجد على إصلاح السجون.. هذا يشعرني بالسعادة."

وفي وقت سابق استمتعت كيم بعشاء خاص ووجبة معدَّة منزليًا ومكياج وضعته لها أختها غير الشقيقة كيلي جينير بمناسبة عيد مولدها.