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زوج كيم يمنحها هدية بمليون دولار في عيد ميلادها.. لن تصدق ما هي! (صور)

منشور 22 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 04:30
كيم كارداشيان وكانييه ويست
كيم كارداشيان وكانييه ويست

لطالما فاجأ مغني الراب "كانييه ويست" زوجته نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بأجمل الهدايا التي لا تخطر على بال أحد، فمرة يجلب لها أوركسترا يعزفون لها أجمل الموسيقى داخل قاعة المنزل حال استيقاظها من النوم، ومرة يقدم لها أفخم وأغلى سيارة كانت قد حلمت بها، لكن هذه المرة الأمر مختلف.

احتفلت "كيم كارداشيان" بعيد ميلادها التاسع والثلاثين يوم أمس الإثنين، وشاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مجموعة منشورات وصور ليومها المميز، وكشفت أن زوجها قد تبرَّع بمليون دولار باسمها لصالح الجمعيات الخيرية كهدية لعيد ميلادها.

في إحدى التغريدات، كتبت: "حظيت على أجمل الهدايا من عائلتي، كما حصلت على حقائب رائعة من زوجي، لكنه تبرع أيضًا بمليون دولار للجمعيات الخيرية المفضلة لي نيابة عنه وعن أطفالنا، حيث تعمل بجد على إصلاح السجون.. هذا يشعرني بالسعادة."

وفي وقت سابق استمتعت كيم بعشاء خاص ووجبة معدَّة منزليًا ومكياج وضعته لها أختها غير الشقيقة كيلي جينير بمناسبة عيد مولدها.

 

 

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