زوج ممثلة كورية يطعنها في عنقها ويحاول الانتحار.. وهذا ما جرى بعدها!

انتشرت أخبار تفيد أن ممثلة كورية جنوبية تعرَّضت لمحاولة قتل على يدي زوجها الثلاثيني، الذي حاول الانتحار بعد جريمته الشنيعة.

يٌقال أن رجل مشهور أقدم على طعن زوجته الممثلة بسكين في عنقها أثناء انتظاره لها في هو منزلهما بحي إيتايوون بمدينة سيول، ثم حاول قتل نفسه، لكن جرى نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج المناسب ، واتضح أن إصابتها ليست بالخطيرة.

وأشير أن الممثلة عملت كعارضة أزياء في بداياتها، ثم انتقلت إلى الغناء، ثم إلى مجال التمثيل الذي حظيت فيه على شهرة كبيرة في آواخر الـ2000، عن طريق المشاركة في أدوار داعمة بمسلسلات مختلفة.

وقيل أن الزوجة كانت قد رفعت أمر تقييدي ضد زوجها، الذي عاشت معه بشكل منفصل.

وقد تكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هوية الضحية هي الممثلة " تشوي حييون" Choi Ji Yeon، إلَّا أنه خرجت لنفي الأخبار عبر نشر صورة لها على حسابها على "إنستغرام"، أرفقتها بتعليق: “لقد تلقيت العديد من التعليقات التي تسألني ما إذا كنت بخير هذا الصباح. لقد كنت أتساءل ما هو سبب هذه التعليقات المفاجئة، ومن ثم رأيت الأخبار. لا تقلقوا نحن بأفضل حال".

