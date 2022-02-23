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زينب توتشا بايات عارية الصدر في أحدث جلسة تصوير.. وتعلِّق "لا أخرج دون القبعة"

منشور 23 شباط / فبراير 2022 - 11:25
Zeynep Tuğçe Bayat

صدمت الفنانة التركية زينب توتشا بايات (Zeynep Tuğçe Bayat) جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها اتسمت بالجرأة والإثارة.

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شاركت زينب بايات متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" سلسلة صور لها من أحدث جلسة تصوير أجرتها، حيث تظهر مُستلقية على السرير وأمامها فنجان القهوة وبعض الحلويات.

 

وارتدت زينب بنطال جينز أسود وبقيت عارية الصدر الذي غطته بقبعة سوداء مخملية، في حين أسدلت خصلات شعرها البني الفاتح وراء ظهرها.

وعلَّقت على الصور: "لا أخرج دون القبعة"، مُرفقًا بإيموجي على شكل قرد.

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زواج زينب توتشا بايات  من الفنان التركي جانسل ألتشين


يذكر أن الثنائي فاجآ معجبيهم بإعلان زواجهما بعد علاقة استمرت لثلاث سنوات، وبفارق عمر وصل إلى ما يقرب الـ18 عامًا.

ونشرت زينب بايات وجانسل ألتشين، بطل مسلسل "عاشقة الورد"، صور حفل زفافهما عبر حساباتهما  الخاصة، حيث تألقت العروس بفستان زفاف أبيض بسيط جاء بشيالات سباغيتي رفيعة وقصة صدر على شكل حرف V، بينما أكملت إطلالتها بطرحة بيضاء أنيقة من قماش الشيفون. من جهة أخرى، ارتدى ألتشين بدلة باللون البيج أنيقة.

كلمات دالة:زينب توتشا باياتزينب باياتZeynep Tuğçe Bayatنجوم أتراكفنشهرة

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